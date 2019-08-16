https://static.news.ru/photo/3ecb1936-c195-11e9-b31e-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwarby/flickr.com

Численность львов, которые живут на территории Африки в естественных условиях дикой природы, снизилась до 22 509 особей.

Мы вынуждены констатировать, что в Африке дикие львы исчезли с 95% своего исторического ареала обитания, — говорится в исследовании учёных из британского исследовательского отдела по охране дикой природы Оксфордского университета.

Согласно докладу, в Малави всего пять львов живут в естественных условиях, в Руанде — 22, в Анголе — 25, в Нигерии — 30.

Наибольшее количество особей регистрируется в Замбии — 1 095, в Мозамбике — 1 295, в Зимбабве — 1 709, в Кении — 1 825, в ЮАР — 2 070 и в Танзании — 8 176.

Исследователи отметили, что до 40% территорий, на которых живут эти хищники, включены в охраняемые различными африканскими государствами районы. Всего 14% животных находятся в ареалах, где отсутствуют правила по их защите.

Учёные пришли к выводу, что сохранить львов в их естественной среде обитания можно только при условии хорошей охраны, однако для этого необходимы существенные финансовые вложения, нежели те, которыми располагают в странах Африки соответствующие службы, передаёт 702 Talk Radio .

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