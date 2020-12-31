Три человека погибли в Сомали в результате атаки смертника

https://static.news.ru/photo/65823464-4cf0-11eb-bcb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: MrMidnimo/wikipedia.org

Жертвами атаки террориста-смертника в Сомали стали двое местных полицейских и чиновник из Турции.

Инцидент произошёл неподалеку от столицы страны Могадишо. Целью атаки была группа турецких специалистов, приехавших в Сомали для строительства дороги в районе Лафоле.

Ответственность за инцидент взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб», которая является частью «Аль-Каиды» (запрещена в России), сообщает издание Garowe Online.

Как писал NEWS.ru, что в середине декабря террорист-смертник устроил взрыв на стадионе сомалийского города Галькайо, где должен был выступать глава правительства страны Мохамед Хусейн Робле. В результате погибли 16 человек, в числе которых главный региональный командир спецназа Сомали и командующий дивизией сомалийской национальной армии. Предполагается, что именно высокопоставленные военные и были целями атаки. Сам премьер и его окружение не пострадали.

За несколько дней до этого мощный взрыв прогремел в Могадишо. Его целью был конвой миротворческой миссии Африканского союза Сомали (АМИСОМ).