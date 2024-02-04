Президент Намибии умер на 83 году жизни Президент Намибии Гейнгоб умер в возрасте 82 лет

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб умер 4 февраля в возрасте 82 лет, сообщил офис главы государства на странице в соцсети Twitter (Х). В момент смерти он находился в больнице в окружении жены и детей.

С огромной грустью и сожалением сообщаю вам, что наш любимый президент Республики Намибия Хаге Гейнгоб, скончался сегодня, в воскресенье 4 февраля 2024 года, около 00:04 в больнице Леди Похамба, где он получал медицинскую помощь. Рядом с ним была его дорогая жена мадам Моника Гейнгос и его дети, — говорится в сообщении.

8 января 2024 года Гейнгоб объявил, что у него диагностирован рак. Впоследствии он отправился на лечение в США, однако вернулся в Намибию спустя пару дней.

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