Умер актер из «Склифосовского» и «Универа» Актер из «Склифосовского» и «Универа» Овчинников умер после тяжелой болезни

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Актер Дмитрий Овчинников на репетиции постановки «Fortunatissimo, или Безнадежно счастливый человек» на фестивале «Севильский цирюльник» в Сочи

Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников, известный по ролям в сериалах «Склифосовский» и «Универ», скончался после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба Московского музыкального театра «Геликон-опера». Артиста не стало на 51-м году жизни. Церемония прощания прошла 3 февраля в храме Вознесения в Москве.

Наш театр скорбит — сегодня (1 февраля. — NEWS.ru) утром после тяжелой продолжительной болезни скончался солист «Геликон-оперы», наш друг и коллега Дмитрий Овчинников. Это огромная утрата для всего театрального мира, — сказано в сообщении.

Овчинников играл на сцене «Геликон-оперы» с 2001 года. В частности, он исполнил роли Дона Бартоло в «Севильском цирюльнике», Бури-Богатыря в «Кащее Бессмертном», Додона в «Золотом петушке» и другие. Сниматься в кино Овчинников начал в 2010 году, на его счету более 60 проектов.

Ранее стало известно о смерти кинооператора Павла Капиноса, который работал над фильмом «Последний богатырь» и сериалом «Кухня». Он скончался на 49-м году жизни. Режиссер Анна Меликян назвала Капиноса одним из лучших операторов в России, «красота и чудо изображения» у которого рождались «как-то легко, играючи, через бесконечные шутки и байки».