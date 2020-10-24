Президент Гвинеи в третий раз выиграл выборы

Действующий президент Гвинеи Альфа Конде выиграл состоявшиеся 18 октября президентские выборы. Он займёт должность главы государства в третий раз подряд.
По словам председателя Центральной избирательной комиссии Кабине Сисе, политик набрал 59,49% голосов.
Президент переизбран в первом туре, — сказал он.
Глава ЦИК отметил, что эти результаты предварительные, но учитывают информацию со всех избирательных участков.
Главным соперником Конде был бывший премьер-министр Селу Далейн Диалло, который пытался стать главой государства и на прошлых выборах, но потерпел поражение,
Альфа Конде возглавляет Гвинею с 2010 года. В 2015 году он был избран на второй срок. Как писал NEWS.ru, в 2019 году российский посол Александр Брегадзе в эфире гвинейского телевидения предложил изменить конституцию республики и позволить действующему 80-летнему президенту Альфе Конде баллотироваться на третий срок. Однако оппозиция Гвинеи возмутилась подобными заявлениями, обвинив Брегадзе в попытке подрыва суверенитета республики.