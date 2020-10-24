Президент Гвинеи в третий раз выиграл выборы

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На берегу Атлантического океана в Намибии нашли семь тысяч мёртвых тюленей. В основном это тела детёнышей.

Мёртвых животных обнаружили с помощью дрона на полуострове Пеликан-Пойнт экологи из некоммерческой организации Ocean Conservation Namibia (OCN). Специалисты утверждают, что массовая гибель тюленей в таких масштабах явно выходит за рамки...