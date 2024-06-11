Появились кадры с места крушения самолета вице-президента Малави

Фото: AP/TASS

Саулос Чилима

В Сети появились кадры, предположительно, с места крушения самолета вице-президента Малави Саулоса Чилимы. На них видны обломки борта, а также военнослужащие. На кадрах можно заметить, что самолет находится в безлюдной местности на холме.

Ранее сообщалось, что вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате авиакатастрофы. Политик летел на самолете с девятью сопровождающими, но воздушное судно пропало с экранов радаров. По данным Telegram-канала SHOT, связь прекратила работать после вылета самолета из столицы.

Президент Малави Лазарус Чаквера в этой связи объявил поисково-спасательную операцию. По данным местных СМИ, глава африканского государства также отменил зарубежный визит на Багамы. Приказ президент отдал всем региональным и национальным агентствам.

В конце мая сообщалось, что президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в результате крушения самолета. Не стало также министра иностранных дел республики Хосейна Амира Абдоллахияна. Церемония прощания состоялась на северо-западе Ирана в Тебризе. После этого гробы отправили в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы в мечети.