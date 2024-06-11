Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе Правительство Малави сообщило о смерти вице-президента Саулоса Чилимы

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Саулос Чилима

Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате авиакатастрофы, сообщило правительство восточноафриканской республики. Политик летел на самолете с девятью сопровождающими, но воздушное судно пропало с экранов радаров.

Вице-президент Малави Саулос Чилима 10 июня вылетел из столицы республики Лилонгве. Известно, что с ним на борту находились еще девять человек. Позднее воздушное судно пропало с диспетчерских радаров. По данным Telegram-канала SHOT, связь прекратила работать после вылета самолета из столицы.

Президент Малави Лазарус Чаквера в этой связи объявил поисково-спасательную операцию. По данным местных СМИ, глава африканского государства отменил зарубежный визит на Багамы в связи с пропажей самолета Чилимы. Приказ президент отдал всем региональным и национальным агентствам.

В конце мая президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в результате крушения самолета. Не стало также министра иностранных дел республики Хосейна Амира Абдоллахияна. Проститься с президентом пришли несколько тысяч граждан. Церемония состоялась на северо-западе Ирана в Тебризе. После этого гробы отправили в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы в мечети.