Лидер мятежников в Нигере заявил, что страна готова к войне

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Нигер не хочет начинать войну, однако, в случае нападения, будет готов защищаться, заявил лидер созданного мятежниками «Национального совета по защите отечества» в Нигере Абдурахман Тчиани, передает телеканал Al-Jazeera. Также он добавил, что африканский народ требует сплочения армии вокруг мятежников.

Ни армия, ни народ Нигера не хотят войны, однако мы будем противостоять любому ее проявлению, — сказал Тчиани.

Он отметил, что страны-члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не понимаю, что Нигер стал ключом к сдерживанию африканского региона от дестабилизации из-за повышенной активности террористов. При этом введенные против Нигера санкции не направлены на поиск решения в сложившейся ситуации, а лишь на подчинения мятежников.

Ранее министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали призвал ЭКОВАС не начинать войну в Нигере. По его словам, страны — члены сообщества не должны воевать друг с другом, а мысли о междоусобице «шокируют». Кулибали также назвал шокирующим тот факт, что некоторые главы государств намерены начать войну, прикрываясь демократией. Он отметил, что ЭКОВАС располагает большой сетью представительств в Африканском регионе, однако его руководители часто игнорируют сообщения от местных специалистов.