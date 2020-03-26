https://static.news.ru/photo/4e4bf588-6f73-11ea-b98e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мэр города Камони в Руанде Элис Кайитеси рассказал о смерти местного жителя, нарушившего карантин. По его словам, мужчину съел крокодил.

Он вышел из дома и отправился на рыбалку на озере Нйабаронго, где на него напал крокодил, передаёт BBC.

Он нарушил правило пребывания дома, он был среди очень немногих людей, которые не стали оставаться на карантине, чтобы остановить вирус, — подчеркнул градоначальник.

В настоящий момент в стране действует строгий карантин, направленный на предотвращение распространения коронавируса. В стране зафиксировано 40 случаев заражения COVID-19.

Как писал NEWS.ru, жертвами мировой пандемии коронавируса стали более 21 тысячи человек. Всего за три месяца заболели не менее 463 тысяч жителей 170 стран. Государства закрывают границы, чтобы сдержать распространение инфекции.

Пандемия привела к обвалу фондовых рынков и рекордному снижению цен на нефть.