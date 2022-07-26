Глава Уганды ответил на вопрос о совместном фото с Лавровым Глава Уганды: только очень глупые люди могут запретить фотографироваться с Лавровым

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров и президент Уганды Йовери Кагута Мусевени

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени ответил на вопрос журналистов, отказался бы он фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым, если бы на него надавил коллективный Запад. Глава государства отметил, что только глупые люди могли отговорить его от совместного фото с российским дипломатом, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Никто мне не задавал такого вопроса. Потому что это не моя позиция, не наша позиция. Только очень глупые люди могли предложить мне такое. Ладно, это шутка, — сказал Мусевени.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипломаты США в попытках повлиять на зарубежное турне Лаврова в Африке просят своих коллег из разных стран не фотографироваться с дипломатом. По ее словам, США надеются таким образом показать, что Россия якобы изолирована. Дипломат добавила, что Москва доказывает обратное не с помощью фотографий, а с помощью западных политиков и их глупости.