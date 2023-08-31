Французского посла в Нигере лишили дипломатического иммунитета

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Пришедшие к власти в Нигере мятежники лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности, сообщает ТАСС. Решение было принято после того, как глава дипмиссии проигнорировал требование явиться в МИД.

Прежде посол отказался вести переговоры с представителями нового руководства страны, и лидеры мятежных сил дали ему 48 часов на то, чтобы покинуть Нигер. Сейчас местным правоохранительным органам было поручено принять меры для высылки французского посла.

Аналогичный ультиматум в Нигере выдвинули и немецкому послу. Ему дали двое суток на то, чтобы выехать из западноафриканской республики.

Сейчас Нигер находится под контролем военных, которые в конце июля объявили об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. На этом фоне страны ЭКОВАС стали обсуждать возможность военной интервенции в Нигер.

Нигерские мятежники в ответ объявили, что в случае иностранного вторжения разрешат действовать на своей территории силам обороны из Мали и Буркина-Фасо. Перед объявлением такого решения новый глава Нигера генерал Абдурахман Тчиани встретился с прибывшими в страну министрами иностранных дел союзных стран. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осудил позицию ЭКОВАС и предупредил, что вторжение в Нигер будет губительным для многих государств и их населения.