Мятежники в Нигере дали послу ФРГ 48 часов на выезд из страны AFP: мятежники в Нигере дали послу ФРГ 48 часов на выезд из страны

Пришедшие к власти в Нигере военные дали послу Германии 48 часов, чтобы покинуть страну, сообщает AFP. Причину своего решения они не объяснили.

Военный режим дает 48 часов послу Германии, чтобы уехать, — подчеркивает агентство.

МИД Нигера ранее озвучил решение мятежников лишить агремана посла Франции в стране. Ему дали также 48 часов на то, чтобы покинуть Нигер. МИД Франции в ответ заявил, что мятежники в африканской стране не имеют полномочий просить посла выехать за пределы страны.

Военные в Нигере в конце июля выступили по национальному телевидению, заявив об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС согласовали план на случай военной интервенции в Нигер.

Ранее нигерские мятежники объявили, что в случае иностранного вторжения разрешат действовать на своей территории военным из Мали и Буркина-Фасо. Перед объявлением такого решения новый глава Нигера генерал Абдурахман Тчиани встретился с прибывшими в страну министрами иностранных дел Мали и Буркина-Фасо.