Лавров предупредил о последствиях вторжения ЭКОВАС в Нигер Лавров: вторжение ЭКОВАС в Нигер будет губительно для тысяч людей

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Вторжение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер негативно отразится на многих государствах континента и их населении, заявил глава МИД России Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС. Министр отметил, что уже формируется сила, которая будет противодействовать такому вторжению.

Я не думаю, что вторжение будет кому-то на пользу. Уже создается ведь из другой части ECOWAS сила для противодействия вторжению. Я очень не желаю африканцам такого рода сценария. Это будет разрушительно и губительно для большого количества стран и для тысяч людей, — сказал Лавров.

Ранее африканист Алексей Маслов усомнился в том, что ЭКОВАС сможет организовать серьезное вооруженное нападение на Нигер, поскольку оно не является военной организацией. Эксперт также отметил, что если ситуация вокруг Нигера перерастет в полномасштабную войну, то ЭКОВАС просто перестанет существовать.

В минувшие выходные представители ЭКОВАС провели безуспешные переговоры с лидером мятежников в Нигере. Это была первая встреча главы военного совета генерала Абдурахмана Тчиани с делегацией после отказа от предыдущих попыток и одновременно последняя попытка ЭКОВАС разрешить ситуацию мирным путем. На прошлой неделе 11 из 15 государств сообщества проголосовали за военное вторжение в Нигер, если мятежники откажутся освободить президента Базума и восстановить его в должности.