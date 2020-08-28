CМИ: власти Каира арестовали лидера «Братьев-мусульман»

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Лидер международной террористической группировки «Братья-мусульмане» (запрещена в России) Махмуд Эззат арестован в Каире (Египет), об этом заявило МВД африканской страны 28 августа 2020 года. По предварительным данным, боевик находился в бегах.

Его задержали в квартире в одном из районов мегаполиса, передаёт телеканал Extra News. Радикальная организация основана в 1928 году. Деятельность движения запрещена в таких странах, как РФ, ОАЭ, Египет, Бахрейн, Таджикистан, Сирия и Саудовская Аравия.

Накануне австралиец Брентон Таррант, устроивший в 2019 году стрельбу в новозеландском Крайстчёрче, приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. По версии следствия, он убил в мечетях Новой Зеландии 51 человека, ещё 49 пострадали. Своё нападение австралиец снимал на видео и вёл прямую трансляцию в соцсети. В ходе судебных слушаний Таррант признал вину. Мотивы преступления австралиец объяснил в своём «манифесте» сторонника теории превосходства белой расы. Его он оставил ещё до нападения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что силовики задержали жительницу Саратова. Её заподозрили в финансировании запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) на территории Сирии, передаёт пресс-служба областного управления ФСБ РФ 27 августа 2020 года.