Жительницу Саратова задержали по подозрению в финансировании террористов

https://static.news.ru/photo/22cae62a-e841-11ea-8b50-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Силовики задержали жительницу Саратова. Её заподозрили в финансировании запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) на территории Сирии, передаёт пресс-служба областного управления ФСБ РФ 27 августа 2020 года.

По версии оперативников, россиянка поддерживала связь с находящейся в Арабской Республике матерью через мессенджер. Последняя постоянно убеждала дочь перечислить ей деньги на нужды боевиков, передаёт РИА Новости. Родственница задержанной находится в международном розыске.

УФСБ возбудило в отношении подозреваемой уголовное дело по статье УК РФ «Финансирование терроризма». Гражданке может грозить длительное лишение свободы. Её сначала задержали, а потом поместили под домашний арест на два месяца решением суда.

Накануне ФСБ РФ сообщила о задержании в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). По данным спецслужбы, он передавал сведения, содержащие гостайну, украинскому Минобороны. Отмечается, что фигуранта уже заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Гражданину грозит от 12 до 20 лет колонии.

Военного задержали прямо на улице. Он вышел из магазина с пакетом в руках. В этот момент из микроавтобуса, который располагался неподалёку, появился спецназ. При задержании он не сопротивлялся, но выглядел довольно растерянно. Военного сначала доставили на допрос, оттуда его повезли в Барнаульский гарнизонный военный суд, который избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники ФСБ РФ задержали в Татарстане возможного участника международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), который, по информации спецслужб, занимался её финансированием, а также вербовкой боевиков.