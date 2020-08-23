Финансиста и вербовщика ИГ задержали в Татарстане

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Сотрудники ФСБ задержали в Татарстане участника международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), который занимался её финансированием, а также вербовкой боевиков.

По заданию эмиссаров МТО, указанное лицо осуществляло вербовку и переправку граждан России и стран СНГ на территорию Сирийской Арабской Республики, — рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Силовики установили преступные связи задержанного не только в Татарстане, но также в Дагестане и Тюменской области, обнаружили схемы финансирования террористов и маршруты передвижения боевиков в Сирию. В ходе обысков по местам жительства задержанного были найдены и изъяты средства коммуникации, платёжные инструменты и другие материалы, свидетельствующие о преступной деятельности подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статьям о содействии терроризму и участии в деятельности террористической организации (ст. 205.1 и ст. 205.5 УК РФ). Расследованием продолжается.

Ранее NEWS.ru писал, что накануне в селе Троицкое Сунженского района на территории Ингушетии была проведена контртеррористическая операция, в ходе которой нейтрализованы трое боевиков-сторонников ИГ. Во время перестрелки были ранены двое силовиков.