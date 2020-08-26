В Барнауле по подозрению в госизмене арестован военный РВСН

ФСБ сообщила о задержании в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Он передавал сведения, содержащие гостайну, украинскому Минобороны.
В городе Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения, — сообщили в ФСБ.
Отмечается, что фигуранта уже заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Его будут расследовать по статье «Государственная измена». Ему грозит от 12 до 20 лет колонии,
Как
Ранее NEWS.ru писал о задержании в Москве советника по информационной политике главы Роскосмоса Ивана Сафронова. ФСБ сообщила, что подозревает бывшего журналиста в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Дома у Сафронова и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой прошли обыски. 13 июля бывшему работнику СМИ официально предъявили обвинение в госизмене.
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