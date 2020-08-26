В Барнауле по подозрению в госизмене арестован военный РВСН

https://static.news.ru/photo/301891f8-e830-11ea-b966-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ сообщила о задержании в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Он передавал сведения, содержащие гостайну, украинскому Минобороны.

В городе Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения, — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что фигуранта уже заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Его будут расследовать по статье «Государственная измена». Ему грозит от 12 до 20 лет колонии, передаёт РИА Новости.

Как отмечает телеканал «360», военного задержали прямо на улице. Он вышел из магазина с пакетом в руках. В этот момент из микроавтобуса, который располагался неподалёку, появился спецназ. При задержании он не сопротивлялся, но выглядел довольно растерянно. Военного сначала доставили на допрос, оттуда его повезли в Барнаульский гарнизонный военный суд, который избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее NEWS.ru писал о задержании в Москве советника по информационной политике главы Роскосмоса Ивана Сафронова. ФСБ сообщила, что подозревает бывшего журналиста в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Дома у Сафронова и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой прошли обыски. 13 июля бывшему работнику СМИ официально предъявили обвинение в госизмене.