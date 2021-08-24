«Будет длиться многие годы»: раскрыта суть конфликта Алжира и Марокко

Глава МИД Алжира Рамтан Ламамра заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Марокко. Он обвинил власти страны во «враждебных действиях» и в связях с двумя террористическими группировками — Движение за автономию Кабилии (ДАК) и движение «Рашад» — которые, по мнению официальных лиц Алжира, могут быть причастны к лесным поджогам в республике. Бывший посол России в Алжире, вице-президент Российского Совета по международным делам Александр Аксенёнок в беседе с NEWS.ru раскрыл суть конфликта двух стран.

— Связан ли разрыв дипломатических отношений стран с тем, что Алжир обвинил Марокко в связах с террористами?

— Эти обвинения лишь предлог, который даёт алжирским властям оправдание для такого крайнего шага. Конфликт двух стран тлеет уже многие годы. Прежде всего это борьба за ведущую роль в Магрибе и проблема Западной Сахары, так как Алжир поддерживает «Полисарио» (военно-политическая организация, действующая в Западной Сахаре, в 1970—1980-е годы вела активную вооружённую борьбу против вооружённых сил Марокко и Мавритании — NEWS.ru) и не собирается отказываться от претензий организации на независимость. Марокко категорически отвергает это.

США ещё при бывшем главе Белого Дома Дональде Трампе изменили свою позицию по этому вопросу и по сути признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой. В то же время Штаты хотели сыграть роль посредника между Алжиром и Марокко, но, по мнению спикера, у них ничего не получилось, особенно сейчас, когда посредническое доверие США становится всё меньше в мире.

Поэтому алжирцы решили сделать ставку на повышение напряжённости, им это выгодно сейчас с учётом проблем внутри страны. Собственно, многие страны делают ставку на повышение напряжённости в условиях осложняющего внутреннего положения, это общая тенденция

— Пойдёт ли кто-то первым на сближение отношений?

— Это вопрос риторический. Cейчас на него ответа быть не может.

Западная Сахара o05551744.jpg Eunika Sopotnicka/http://imagebroker.com/Global Look Press

— Как Алжир и Марокко могут решить проблему Западной Сахары?

— Сейчас проблему Западной Сахары решить невозможно, так как обе страны занимают твёрдые позиции. Возможности для оказания помощи «Полисарио» у Алжира остаются.

Этот конфликт будет длиться многие годы и из этого нужно исходить

— Как вы думаете, какую позицию выскажет Россию в этом конфликте? И исторически Россия скорее поддерживает в этом вопросе Алжир или Марокко?

— Что касается России, то она с учетом ровных отношений с обеими сторонами будет, как и раньше, придерживаться сбалансированной позиции, призывая решать спорные вопросы мирным путём и проявлять сдержанность.

Высший совет безопасности Алжира 18 августа решил пересмотреть отношения с Марокко. Соседнее государство подозревали в поджоге лесов в горных районах Алжира. По предварительным подсчётам, погибло порядка 90 человек. Жители алжирского города Ларбаа заживо сожгли подозреваемого в поджоге лесов. При этом обвинённый в поджогах мужчина сдался полицейским добровольно, но разъярённая толпа вытащила подозреваемого из фургона и совершила самосуд. Полицейские не смогли остановить людей.