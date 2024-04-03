Ботсвана пригрозила отправить тысячи слонов в Германию NYP: Ботсвана пригрозила отправить в ФРГ 20 тысяч слонов из-за спора о трофеях

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Президент Ботсваны, расположенной на юге Африки, Мокгвитси Масиси заявил, что отправит в Германию 20 тысяч слонов. Так он ответил на призыв министерства окружающей среды европейской страны ограничить импорт охотничьих трофеев, пишет New York Post (NYP).

Масиси подчеркнул, что Ботсвана страдает от резкого увеличения популяции слонов, спровоцированного программой по сохранению этих животных. Их стада уничтожают посевы, нанося тем самым материальный ущерб местному населению. Более того, слоны топчут людей, например, в прошлом году под их лапами умер военный.

По словам Масиси, охота на этих животных помогает не только контролировать их численность, но и обеспечивает местным жителям важнейший источник дохода. Отправка этих животных в Германию положительно отразится на экономике Ботсваны, считает президент.

Ранее власти Ботсваны угрожали отправить 10 тысяч слонов в Гайд-парк в Лондоне из-за британского законопроекта, запрещающего ввозить охотничьи трофеи. В списке оказались тысячи видов животных, в том числе слоны. В южноафриканской стране считают, что инициатива может привести к обнищанию сельских жителей, которые получают еду и деньги благодаря охоте.