Более 50 человек погибли при обрушении рудников в Конго

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В восточной провинции Конго Южная Киву произошло обрушение сразу на трёх золотых рудниках. В момент трагедии в шахтах на глубине 50 метров находились более 50 человек. Никто не выжил.

Как пишет Associated Press, ЧП произошло недалеко от города Камитуга. К катастрофе привели многодневные проливные дожди. Большинство погибших были молодыми людьми.

На место происшествия прибыли спасатели, а также сотни людей пришли, чтобы помочь им. Губернатор Южного Киву Тео Нгвабидже Каси выразил соболезнования семьям погибших.

В Восточном Конго и регионе Касаи нередко происходят подобные инциденты. Похожий случай произошёл в Конго в начале этого года. Тогда в результате обрушения рудника погибли не менее 18 человек. При этом, чтобы свести концы с концами, в таких шахтах часто работают женщины и дети.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жертвами обвала шахты по добыче мрамора на северо-западе Пакистана стали по меньшей мере 12 человек. ЧП произошло 7 сентября в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва. На место обрушения прибыли спасатели, которые извлекли из-под завалов 12 тел рабочих. Также удалось обнаружить шестерых пострадавших, их доставили в больницу. Помимо этого, без вести пропали ещё девять шахтёров. Их поиски продолжаются.