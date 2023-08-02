ANP: мятежные власти в Нигере назначили военных главами регионов

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Нигер, Ниамей: демонстранты принимают участие в марше в поддержку заговорщиков в столице; справа мужчина держит плакат с надписью «Во имя нашего достоинства и нашей чести мы решили умереть!!!».

Национальный совет по защите отечества, который сейчас является правящим органом мятежных сил в Нигере, назначил новых глав регионов страны, сообщает Нигерийское агентство печати (ANP). Как уточняется, должности достались высокопоставленным военным.

По информации агентства, регион Агадес возглавил бригадный генерал Ибрах Булама, губернатором Досо назначен бригадный генерал Иро Умару, регионом Диффа будет руководить бригадный генерал Ибрагим Багадома, бригадный генерал Абду Ассуман Харуна стал главой Ниамея.

Пост губернатора региона Тахуа получил старший полковник Умару Тавайе, Маради возглавил генеральный инспектор полиции Иссуфу Мамане, губернатором Тиллабери стал подполковник Майна Букар, а главой Зиндера — полковник Лабо Иссуфу.

Нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума 27 июля. Они ввели комендантский час на территории государства, а также объявили о приостановке работы всех учреждений. Предполагалось, что Франция может ответить на переворот в Нигере военной интервенцией, однако министр иностранных дел страны Катрина Колонна опровергла эти сообщения.

Переходные правительства стран Буркина-Фасо и Мали, в свою очередь, предупредили, что любое военное вторжение в Нигер будут рассматривать как объявление им войны. Они выразили солидарность с «братским народом Нигера, который решил ответственно взять свою судьбу в свои руки».