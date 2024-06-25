«Защищают и помогают»: названы самые полезные продукты для желудка Диетолог Иванова: самыми полезными для желудка являются крупы и овощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетолог Виктория Иванова в беседе с NEWS.ru перечислила самые полезные продукты, которые защищают желудок и помогают ему работать. Первыми она назвала овощи и фрукты, богатые витаминами, клетчаткой и минералами.

По словам Ивановой, они также являются источником фитонутриентов — веществ, которые содержатся в растениях и обладают широким спектром положительных эффектов на организм человека. Например, укрепляют капиллярную стенку, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Именно фитонутриенты обеспечивают разнообразное окрашивание овощей и фруктов, уточнила диетолог.

Так, например, мякоть тыквы оказывает смягчающий и защитный эффекты на слизистую оболочку желудка. Гранат за счет своих вяжущих свойств снижает выработку желудочного сока, уменьшает воспалительную реакцию слизистой желудка. Такие ягоды, как черника, клюква, голубика обладают противомикробными свойствами, нормализуют кишечную микрофлору, — объяснила эксперт.

Виктория Иванова также упомянула крупы. В частности, овес, который богат клейковиной. Он смягчает и обволакивает слизистую желудка, поэтому овсянку часто рекомендуют включать в рацион людям, страдающим гастритом, уточнила диетолог. Эксперт посоветовала употреблять в пищу оливковое масло, которое защищает слизистую оболочку от образования язв и устраняет воспаления, восстанавливая пораженный эпителий.

Виктория Иванова особо отметила семена льна, чью пользу, по ее словам, трудно переоценить. Она подчеркнула, что они лидеры по количеству жирных кислот омега-3, которые необходимы для нормального обмена веществ.

Также семена льна обладают слизеобразующим эффектом. Они обволакивают слизистую желудка и защищают ее от действия соляной кислоты и вредоносных бактерий, а также — выводят из организма шлаки и токсины, — отметила эксперт.

По мнению диетолога, очень полезен для желудка миндаль, содержащий в себе эфирные масла, клетчатку и некоторые гликозиды. Виктория Иванова объяснила, что они стимулируют выработку полезных бактерий, ускоряющих обменные процессы, нормализируют уровень кислотности в желудке и помогают справиться с расстройствами ЖКТ.

Ранее диетолог Нурия Дианова раскрыла плюсы растительного молока. По ее словам, в нем содержатся ненасыщенные жиры. В обычном животном молоке есть насыщенные жиры, из-за которых возможно развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, деменции и сахарного диабета, уточнила она.