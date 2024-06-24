Диетолог назвала плюсы растительного молока Диетолог Дианова: растительное молоко содержит ненасыщенные жиры

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В растительном молоке содержатся ненасыщенные жиры, рассказала «РБК Life» диетолог Нурия Дианова. По ее словам, в обычном животном молоке есть насыщенные жиры, из-за которых возможно развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, деменции и сахарного диабета.

Нам при формировании сбалансированного рациона питания не хватает как раз ненасыщенных жиров, которые в избытке присутствуют в растительных маслах, орехах. Эти продукты используются при изготовлении растительного молока, — объяснила специалист.

Диетолог отметила, что в молочной продукции животного происхождения есть различные антибиотики, которые добавляют в корм животным. Из-за этого возникают проблемы с антибиотикорезистентностью, то есть, устойчивостью к противомикробным препаратам.

Кроме того, употребление продуктов растительного происхождения переплетается с бережным отношением к планете, разумным потреблением и принципами здорового образа жизни, добавила Дианова.

Скорее растительное молоко — это не про новую субкультуру, а про изменение психологии потребления в сторону психологии сбережения и здорового отношения к себе, как части общей экосистемы планеты, — подытожила диетолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина подчеркнула, что растительное молоко представляет собой настой на основе кокоса, орехов и различных круп. Растительное молоко стоит добавить в рацион при непереносимости лактозы или в том случае, если человеку не нравится вкус коровьего.