Врач развеяла главные мифы о гастрите Врач Сухорукова: при гастрите не всегда беспокоят сильные боли

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Убеждение, что при гастрите пациента всегда беспокоят сильные боли, не более чем миф, рассказала NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. Специалист отметила, что заболевание также не всегда перерастает в язву, так как в организме есть собственные защитные механизмы.

При гастрите не всегда человека постоянно беспокоят сильные боли. Это миф. Кроме того, гастрит далеко не всегда перерастает в язву, так как в нашем организме есть собственные защитные механизмы, направленные на борьбу с агрессивными факторами. Сталкивались со случаями, когда язвы заживали сами. Кроме того, гастрит не всегда переходит в рак, — пояснила гастроэнтеролог.

По ее словам, суп не является главным блюдом в лечебной диете при гастрите. Врач уточнила, что важно избегать кислую, острую, горькую и чрезмерно горячую еду, а также отказаться от газированных напитков. Сухорукова предупредила, что эффективность лечения зависит от индивидуальных особенностей организма, формы заболевания и уровня кислотности желудка.

Очень важно вовремя обратиться к врачу при появлении любых тревожных симптомов, поскольку без лечения гастрит может привести к серьезным осложнениям, включая перитонит, внутренние кровотечения, язву и рак желудка, — заключила врач.

Сухорукова ранее рассказала, что лучшими источниками железа являются говядина, тунец, устрицы, бобы, цельнозерновые продукты, а также лосось и печень. Она отметила, что данный микроэлемент отвечает за формирование красных кровяных клеток — эритроцитов.