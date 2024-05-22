Врач рассказала, как питаться для профилактики инсульта Диетолог Чуракина: для профилактики инсульта нужно ежедневно есть овощи и фрукты

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Для профилактики инсульта нужно ежедневно есть 500-600 г овощей и фруктов, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» эндокринолог, диетолог Елена Чуракина. По ее словам, также нужно включить в рацион ненасыщенные жиры.

Рекомендовано ежедневное употребление разных фруктов и овощей, в количестве около 500-600 г, поскольку эта группа продуктов содержит витамины, минералы и антиоксиданты, а также большое количество клетчатки, которая помогает снизить всасывание холестерина, — объяснила специалист.

Врач отметила, что нужно включить в рацион жирные кислоты Омега-3, которые есть в орехах, оливковом и льняном масле и рыбе. Также следует ограничить потребление соли до 5 г в день и избегать простых углеводов, содержащихся, например, в выпечке, сладкой газировке и конфетах.

К инсульту может привести ожирение, поэтому лучше избегать чрезмерного потребления калорий, добавила Чуракина. Кроме того, нужно исключить из рациона алкоголь и заниматься умеренной физической активностью, заключила диетолог.

Ранее эксперт по оздоровлению организма и питанию Евгения Гладкина заявила, что физические занятия в 11 утра помогут предотвратить риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инсульта. Она подчеркнула, что при этом важно исходить из собственных ощущений при выборе времени для занятий.