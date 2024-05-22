Названо лучшее время тренировок для предотвращения инсульта Эксперт по ЗОЖ Гладкина: тренировки в 11 утра помогут предотвратить инсульт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Занятия в 11 утра помогут предотвратить риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инсульта, заявила в беседе с «Радио 1» эксперт по оздоровлению организма и питанию Евгения Гладкина. Она подчеркнула, что при этом важно исходить из собственных ощущений при выборе времени для физических занятий.

Выяснилось, что самое оптимальное время, которое максимально помогает людям предотвратить и инсульт и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, это 11 утра. То есть такое время для многих покажется совершенно неудобным и нереальным, потому что это рабочее время у большинства людей, тем не менее выяснилось, что именно 11 утра, — уточнила Гладкина.

Эксперт отметила, что второй подходящий интервал для занятий — с 8 до 11 утра. Они подходят для профилактики различных заболеваний. На последнем месте оказались вечерние тренировки, так как показывают не такие высокие результаты, как утренние. Гладкина подчеркнула, что при занятии спортом важнее всего соблюдать регулярность и дисциплину. Именно они позволяют добиться желаемых успехов.

Преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Юрий Орлов ранее посоветовал заниматься на брусьях и турниках при отсутствии тренажеров в фитнес-залах. Но перед такими упражнениями стоит провести разминку, а после приступить к подтягиваниям обычным и обратным хватом.