Врач раскрыла главные симптомы цистита у женщин Уролог Локтева: цистит у женщин проявляется болью при частом мочеиспускании

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Воспаление мочевого пузыря у женщин, или цистит, проявляется болью при частом мочеиспускании, заявила в беседе с NEWS.ru женский уролог Олеся Локтева. По ее словам, это заболевание также сопровождается неприятными ощущениями внизу живота. Кроме этого, как подчеркнула врач, при цистите возможно появление крови в моче и повышение температуры.

Цистит – это воспаление мочевого пузыря, которое доставляет много неудобств и всегда случается в самый неподходящий момент. Главные симптомы: боль и рези при мочеиспускании, частое мочеиспускание малыми порциями, боли внизу живота, примесь крови в моче, незначительное повышение температуры тела до 37,5 градуса, – заявила Локтева.

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