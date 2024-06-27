«Угроза здоровью»: названы случаи, когда женщины должны уменьшить грудь Хирург Балкизов: женщине нужно уменьшить грудь при болях в спине и плохом сне

Женщине придется пойти на операцию по уменьшению груди, если она создает чрезмерную нагрузку на плечевой пояс и позвоночник, рассказал NEWS.ru пластический хирург Вячеслав Балкизов. Врач подчеркнул, что «очень большие» молочные железы провоцируют воспаление кожи, проблемы со сном, передвижением и подбором одежды и нижнего белья.

Об уменьшении груди нужно говорить в случаях, когда она очень большая и мешает активной социальной жизни, представляет угрозу здоровью. Она мешает двигаться, перегружает плечевой пояс и позвоночник. Это провоцирует остеохондроз, головные боли, мышечные боли, проблемы со сном. Кожа под грудью потеет, намокает, воспаляется. Плюс, при очень большой груди возникают сложности с подбором нижнего белья и одежды, — заявил Балкизов.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян заявил, что выглядеть молодо после 50 лет помогут эндоскопическая подтяжка лба и бровей, пластика век, а также круговая подтяжка лица и спейслифтинг. По его словам, выбор операции зависит от индивидуальных особенностей пациента. Он отметил, что опущение век, появление морщин и избытков кожи в данной области визуально «старят» лицо, придавая усталый вид. Врач объяснил, что блефаропластика устраняет эти проблемы.