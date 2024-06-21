Женщинам раскрыли причину возникновения мигреней Невролог Неустроев: мигрень у женщин связана с репродуктивным циклом

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Мигрень у женщин связана с репродуктивным циклом, рассказал в беседе с «ФедералПресс» невролог Лаврентий Неустроев. По его словам, именно женщины больше подвержены этому заболеванию.

Появление мигренозной головной боли у женщин связано с репродуктивным циклом, — объяснил врач.

Невролог отметил, что женщины чаще страдают от мигреней из-за того, что у них есть специфические белки пептиды. Причин возникновения боли в голове много, однако в основе лежит именно гормональный дисбаланс. Однако физиологический механизм пока не так четко определен, добавил Неустроев.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, что снять боль на пике мигрени практически невозможно. Она отметила, что старинным средством от данного недуга является «ТТТ» — тепло, темнота и тишина. Кроме того, человек после приступа приходит в себя до двух суток. Медик добавила, что причины возникновения мигрени до конца не изучены, а частота приступов может достигать 15 в месяц, если недуг перешел в хроническую форму.

До этого стало известно, что мигрени предшествует стадия ауры, которая проявляется нарушением зрения. Обычно мигрень сопровождается односторонней пульсирующей болью. Иногда перед приступом мигрени наступает период продрома, когда наблюдается слабость, изменение аппетита и повышенная чувствительность к раздражителям.