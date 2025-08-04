Врач предупредила, с какими продуктами опасно сочетать дыню Врач Демьяновская заявила, что дыня с молоком может вызвать брожение в кишечнике

Дыню не следует есть в сочетании с молочными продуктами, мясом или алкоголем, заявила РИАМО врач Екатерина Демьяновская. По ее словам, такой прием пищи может вызвать брожение в кишечнике, вздутие, колики и даже диарею.

Дыня — тяжелый для переваривания продукт: она содержит много клетчатки и сахаров. Особенно опасно сочетать дыню с молочными продуктами, алкоголем или мясом — такая комбинация создает идеальную среду для газообразования, — предупредила Демьяновская.

Эксперт пояснила, что чрезмерное употребление спелой дыни само по себе редко приводит к тяжелым отравлениям. Однако настоящую опасность представляют недозрелые или испорченные плоды — в них могут накапливаться токсичные соединения.

Биолог Виталий Наполов ранее заявил, что выбрать сочную и спелую дыню можно по внешнему виду: она не должна иметь вмятин и темных пятен. По его словам, светлое пятнышко указывает на то, на каком боку плод лежал на бахче.