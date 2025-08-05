Врач перечислила главные причины детского ожирения

Существуют несколько ключевых факторов, которые способствуют развитию ожирения у детей, заявила нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания, Алла Порхун. По ее словам, каждый пятый российский ребенок имеет избыточный вес из-за малоподвижного образа жизни, чрезмерного потребления сахара и хронического недосыпа, пишет РИА Новости.

Каждый пятый ребенок в России имеет избыточный вес. Основные причины — малоподвижный образ жизни, переизбыток сахара в рационе и хронический недосып и нарушения пищевого поведения, — пояснила специалист.

Согласно данным эксперта, современные дети двигаются менее часа в день вместо рекомендованных ВОЗ двух часов. Дополнительными факторами риска стали увлечение продуктами со скрытым сахаром, нарушение режима сна, влияющее на гормональную регуляцию аппетита, эмоциональное переедание в подростковом возрасте, пищевая неофобия (боязнь новых продуктов), гормональные нарушения

Порхун предупредила, что детское ожирение в четыре раза увеличивает риск развития диабета второго типа, провоцирует ранние сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Решение проблемы лежит не в запретах, а в формировании устойчивых здоровых привычек через сбалансированное питание, разумный режим дня и регулярную физическую активность.

Такой подход, по мнению эксперта, поможет вырастить поколение. Взрослые должны защитить его от метаболических нарушений.

Ранее сообщалось, что жаркая погода может стать причиной набора лишних килограммов. Исследование Университета Аделаиды показало, что риск ожирения увеличивается на 0,2% за каждый день, когда температура превышает 30 градусов.