Врач объяснила разницу между пробиотиками и пребиотиками Диетолог Кованова: от баланса пробиотиков и пребиотиков зависит здоровье ЖКТ

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Пробиотики представляют собой то, что заселяет микрофлору, в то время как пребиотики являются едой для микроорганизмов, находящихся в кишечнике, рассказала диетолог София Кованова. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что от их баланса зависит здоровье желудочно-кишечного тракта.

Пробиотики — это то, что заселяет нашу микрофлору. Пребиотики — еда для микроорганизмов, которые населяют наш кишечник. Метабиотики — продукты их жизнедеятельности. Но бывают ситуации, когда пробиотиков избыток или есть нехватка, тут и возникает проблема с пищеварением. И в этом случае нужно микрофлору восстанавливать, — предупредила диетолог.

По ее словам, существует много различных вариаций и схем восстановления, все они индивидуальны. Как отметила Кованова, важно есть больше клетчатки. Ее норма в день должна составлять около 600 граммов. Специалист подчеркнула, что лучше, чтобы продукты, из которых организм получает клетчатку, были разнообразными. Она порекомендовала воспользоваться методом радуги: овощи, фрукты и ягоды должны быть разных цветов. Разнообразие позволит продлить молодость кожи и даст пищу для микрофлоры, пояснила Кованова.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что одуванчики полезно употреблять в пищу — в них содержатся витамины. По ее словам, есть множество способов приготовления блюд и напитков из этого растения. Врач отметила, что в блюде из одуванчика содержатся не только витамины, но и полезные макро- и микроэлементы.