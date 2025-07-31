Ученые раскрыли страшную правду о диетической коле

Ежедневное употребление всего одного стакана газировки с искусственными подсластителями увеличивает риск развития диабета второго типа на 38%, результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes & Metabolism. По данным ученых, это значительно превышает аналогичный показатель для обычных сладких напитков (23%).

Масштабное 14-летнее исследование с участием 36 тысяч человек в возрасте 40–69 лет провели специалисты Monash University, RMIT University и Совета по борьбе с раком штата Виктория. Результаты показали: даже при нормальном индексе массы тела связь между «диетическими» напитками и диабетом сохраняется.

Это открытие опровергает распространенное мнение о безопасности искусственных подсластителей для людей из группы риска. Ученые настаивают на пересмотре пищевой политики.

Ранее психиатр Михаил Ответчиков заявил, что стресс может не только вызывать психические расстройства, но и ускорять старение мозга. По его словам, стресс способен заглушать определенные гены, отвечающие за важные функции.