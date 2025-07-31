Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 20:22

Ученые раскрыли страшную правду о диетической коле

Diabetes & Metabolism: диетическая кола повышает риск диабета на 38%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ежедневное употребление всего одного стакана газировки с искусственными подсластителями увеличивает риск развития диабета второго типа на 38%, результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes & Metabolism. По данным ученых, это значительно превышает аналогичный показатель для обычных сладких напитков (23%).

Масштабное 14-летнее исследование с участием 36 тысяч человек в возрасте 40–69 лет провели специалисты Monash University, RMIT University и Совета по борьбе с раком штата Виктория. Результаты показали: даже при нормальном индексе массы тела связь между «диетическими» напитками и диабетом сохраняется.

Это открытие опровергает распространенное мнение о безопасности искусственных подсластителей для людей из группы риска. Ученые настаивают на пересмотре пищевой политики.

Ранее психиатр Михаил Ответчиков заявил, что стресс может не только вызывать психические расстройства, но и ускорять старение мозга. По его словам, стресс способен заглушать определенные гены, отвечающие за важные функции.

напитки
здоровье
диабет
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как проверить поляризацию очков: 4 простых способа
На Западе раскрыли, какую надежду потеряли ВСУ
Смотровые площадки Казани: где увидеть город с высоты
В Польше выдвинули новые требования Зеленскому
Курильчанин нашел на берегу артефакт после цунами
В офис коммунистов из российского региона нагрянули силовики
В Госдепе США сделали неожиданное признание о санкциях против России
Как проверить — серебро или нет: 7 надежных способов
В США заявили о начале нового периода в отношениях с Китаем
Макгрегор проиграл апелляцию по делу об изнасиловании
Степан Меньщиков объяснил феномен популярности «Дома-2»
«Это немыслимо»: Госдеп пришел в ужас от идеи войны России и США
Пассажиропоток между Россией и ОАЭ удвоился
Ссора с женой обернулась для жителя Псковской области смертью от ножа
Как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту: полная инструкция
5 минут и минимум калорий — быстрый творожный десерт без выпечки и сахара
Уничтожена крупнейшая группировка ВСУ: ситуация на фронтах СВО 31 июля
Российские туристы обнаружили рвоту кашалота стоимостью в 11 млн рублей
Украинская почта оказалась одним из главных поставщиков снаряжения ВСУ
Пополамщики — кто это и почему о них говорят?
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.