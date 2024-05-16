Ученые нашли белки крови, которые заранее укажут на рак Nature: 107 белков крови укажут на рак за семь лет до начала болезни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые белки крови могут указывать на наличие рака за семь лет до начала болезни, следует из ряда исследований, которые провели ученые из Оксфордского университета. Специалисты сделали большую выборку образцов крови и выполнили подробный сравнительный анализ, сообщает Nature.

В рамках первой работы ученые взяли в Британском биобанке около 45 тысяч образцов крови разных людей, у почти 5 тысячи из которых был обнаружен рак. После тщательного исследования была сформирована выборка из 1463 белков. Далее специалисты сопоставили кровь участников без онкологического заболевания с образцами тех, у кого нашли рак. В итоге научные сотрудники выявили 371 белок, который был связан с риском развития хотя бы одного из 19 видов онкологии.

Также им удалось выявить 182 белка, которые появились в крови людей за три года до постановки диагноза, и 107 белков, оказавшихся в пробе минимум за семь лет до выявления рака.

В ходе второго исследования внимание было сосредоточено на генетических данных почти 340 тысяч человек с онкологией. Ученые задались целью выяснить, на какие белки в крови можно воздействовать, чтобы заранее остановить развитие заболевания. В результате были найдены 40 белков, оказывающих влияние на риск развития не менее девяти видов рака. Однако воздействие на них может привести к неоднозначному результату.

Ранее врач-онколог кандидат медицинских наук старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что ботокс не оказывает прямого канцерогенного воздействия на организм. Однако, по его словам, аллергические реакции из-за «уколов молодости» способны спровоцировать онкологию.