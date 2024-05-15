Врач рассказал, способны ли «уколы молодости» спровоцировать онкологию Онколог Черемушкин: аллергические реакции из-за ботокса могут спровоцировать рак

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Ботокс не оказывает прямого канцерогенного воздействия на организм, рассказал NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Однако, по его словам, аллергические реакции из-за «уколов молодости» способны спровоцировать онкологию.

Прямого канцерогенного воздействия ботокс не оказывает, по сути, этот препарат просто обездвиживает мышцу. Однако ботокс может спровоцировать рак в том случае, если возникает воспалительная реакция аллергического плана. Когда аллергия выступает повторно, в результате чего на коже уже возникают рубцы или другие дефекты, риски развития онкологии и впрямь увеличиваются. Но такие случаи крайне редкие. Ботокс используется достаточно давно, и нет никаких исследований, подтверждающих, что он напрямую влияет на рак, — пояснил Черемушкин.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова рассказала о возникшей проблеме после укола ботокса. По ее словам, из-за инъекции один глаз перестал нормально открываться и «упал». Телеведущая пояснила, что при помощи процедуры пыталась выровнять бровь, однако препарат сработал неожиданным образом. При этом актриса не стала обвинять в последствиях врача, выполнявшего укол.

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