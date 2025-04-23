Сухость во рту связали с крайне опасным заболеванием Эндокринолог Пашаева заявила, что сухость во рту может быть при сахарном диабете

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сухость во рту, жажда, а также учащенное мочеиспускание в ночное время суток могут быть первыми признаками сахарного диабета, заявила «Страстям» эндокринолог Шалала Пашаева. При этом, по ее словам, это заболевание зачастую протекает бессимптомно.

В группе риска прежде всего люди с избыточным весом или ожирением, ведущие малоподвижный образ жизни в возрасте от 45 лет. Также влияет на его развитие и наследственность, — предупредила Пашаева.

Для профилактики этого опасного заболевания нужно не только правильно питаться, но и регулярно заниматься физической активностью, отметила врач. Кроме того, по ее мнению, следует каждый год проверять уровень глюкозы в крови.

Эндокринолог Кристина Кузнецова ранее предупредила, что диабетический кетоацидоз — осложнение сахарного диабета, которое чревато внезапной смертью. Оно развивается из-за недостатка инсулина, уточнила врач.