Стоматолог назвал самые вредные для зубов продукты Стоматолог Минко: самыми вредными для зубов продуктами являются леденцы и орехи

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Самыми вредными продуктами для зубов являются леденцы и орехи, предупредил врач-стоматолог Вячеслав Минко. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что при рассасывании карамелек сахар в течение длительного времени взаимодействует с зубами. Тем временем орехи, уточнил он, слишком твердые и могут повредить эмаль.

Когда человек рассасывает леденцы, то сахар в течение длительного времени взаимодействует с зубами. А если грызть карамельки, то острые края могут травмировать десны или поцарапать эмаль. Орехи, семечки, сухари, сушки могут повредить эмаль, — пояснил врач.

Стоматолог подчеркнул, что вред зубам наносят сладкие газировки из-за сочетания углекислого газа и сахара. Он порекомендовал исключить такие напитки из рациона или в крайнем случае пить их через трубочку. По его словам, цитрусовые и свежевыжатые соки содержат слишком много кислот, негативно влияющих на эмаль. Врач также предостерег от злоупотребления кофейными напитками, так как они вымывают кальций.

Ранее Минко рассказал, что идеальный уход за зубами представляет собой чистку два раза в сутки. По его словам, лучше всего это делать сразу после завтрака и вечером, уже перед сном. Он подчеркнул, что если на щетке есть скребок для языка, то им нужно воспользоваться уже после того, как почищены все зубы.