Названы первые признаки неизлечимого рака Mirror: о развитии рака крови свидетельствует боль в костях

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Одним из первых признаков развития миеломы — неизлечимого рака крови — является постоянная боль в костях, пишет Mirror со ссылкой на исследование Национальной службы здравоохранения Великобритании. При этом эксперты предупреждают, что на начальных этапах заболевание протекает без явных симптомов.

Уточняется, что обычно о миеломе говорит неутихающая боль в костях спины, бедер и ребрах. При дальнейшем развитии болезни у пациентов наблюдаются последствия анемии — усталость и слабость. Кроме того, симптомами также считаются часто мочеиспускание, потеря веса, головные боли и нарушение зрения. К внешним сигналам относятся синяки под глазами, кровоточивость десен. Специалисты напоминают, что при миеломе обычно не наблюдается появление опухолей, а кости становятся хрупкими из-за недостатка клеток крови.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что большинство новообразований головного мозга могут длительное время протекать бессимптомно. Тем не менее, распознать онкологическую болезнь можно — например, об этом свидетельствует головная боль и ухудшение зрения.

Врач-онкоуролог Антон Одегнал предупредил, что одними из главных признаков развития онкологии в почках являются кровь в моче, болевой синдром и отечность конечности. По его словам, при раке этого органа нарушается обмен веществ.