Терапевт раскрыла, как вовремя обнаружить рак мозга Терапевт Тимощенко: рак мозга проявляется головной болью и ухудшением зрения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство новообразований головного мозга могут длительное время протекать без выраженной клинической симптоматики или протекать бессимптомно, однако некоторые признаки все же можно отследить, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Медик отметила, что к ним относятся головная боль и ухудшение зрения — например, выпадение полей зрения или изменение светочувствительности.

Головная боль — частый, но не обязательный симптом, характерный для объемных образований головного мозга. Наличие или отсутствие данного симптома связано как с размеров, так и локализацией опухоли. В любом случае, длительна история головных болей и отсутствие эффекта от применяемой терапии несомненно является поводом для обращения к неврологу и дополнительного обследования, — заметила специалист.

Кроме того, следует обратить внимание на нарушения координации, трудности с удержанием равновесия. Может оказаться тревожным признаком появление эпизодов эпилептической активности, не только по типу больших эпилептических припадков, но и появление малых приступов, подчеркнула собеседница издания.

Ранее врач-онкоуролог Антон Одегнал предупредил, что одними из главных признаков развития онкологии в почках являются кровь в моче, болевой синдром и отечность конечности. По его словам, при раке этого органа нарушается обмен веществ, снижается вес и наблюдается повышение температуры тела.