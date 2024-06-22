Сомнолог раскрыла, возможно ли похудение во сне Сомнолог Царева: при правильном сне можно худеть ночью

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Сомнолог Елена Царева допустила, что можно похудеть во время сна, так как ночью в организме вырабатываются гормоны, которые помогают переработке жира в энергию, передает радиостанция «‎Говорит Москва». Специалист пояснила, что для достижения этого эффекта необходимо спать от 4 до 12 часов в зависимости от индивидуальных особенностей.

Можно элементарно проверить — взвеситься до и после сна. Есть предположение, что во время сна вырабатываются гормоны, в частности тестостерон, соматотропный, который перерабатывает жир в энергию, — сказала Царева.

Эксперт предупредила, что процесс также зависит от качества сна — при плохом сне данный эффект не наблюдается. При этом важно понимать, что максимальная эффективность будет достигнута при достижении глубокого сна, в ходе которого и наблюдается выработка соответствующих гормонов.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус рассказал, к каким последствиям приведет отказ от сахара. По его словам, спустя полгода после отказа вес снизится, а талия уменьшится.

До этого ученые пришли к выводу, что не любой жир одинаково влияет на процессы в организме и его здоровье. Отмечается, что лучшее качество мышц и меньшее содержание жира в печени могут защитить организм от диабета второго типа даже людей с ожирением.