Россиянам рассказали, что будет после отказа от сахара Продеус: через полгода после отказа от сахара снизится вес и уменьшится талия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Значимые изменения в организме человека происходят уже через шесть месяцев после отказа от добавленного сахара, рассказал в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач-иммунолог, педиатр Андрей Продеус. По его словам, вес у отказавшихся от сахара снижается на семь килограммов, а талия уменьшается на шесть сантиметров.

Происходят значимые изменения: снижается вес на семь килограммов и это — устойчивое снижение веса; талия уменьшается на шесть сантиметров; улучшается память, — объяснил врач.

Результаты отказа от сахара заметны уже спустя девять дней после отказа от сахара. Как пояснил врач-кардиолог Герман Гандельман, артериальное давление снижается на пять миллиметров, становится меньше уровень глюкозы в крови. Это позволяет уменьшить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также отказ от сахара делает пищу слаще.

В свою очередь врач Елена Малышева добавила, что чрезмерное употребление сахара приводит к слепоте и является главной причиной инфарктов и инсультов. Она отметила, что много его содержится в кондитерских изделиях, сладких напитках, а также в таких продуктах, как кетчуп, йогурт. Сахар есть даже в консервированном зеленом горошке, отметила она. Специалист советует исключить их из рациона и употреблять только те продукты, где сахар содержится «от природы», например — фрукты.

В течение одного года человек имеет право съесть не более девяти килограммов сахара, а съедает 39. Это в четыре раза больше, чем разрешено. Сахар такой же наркотик, как кокаин, и вызывает наркотическую зависимость, — сказала Малышева.

Ранее Малышева рассказала, что при приеме лекарств не рекомендуется употреблять грейпфрут. Она объяснила это тем, что цитрус блокирует в печени фермент, который обезвреживает химические элементы препаратов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.