Стало известно, когда категорически противопоказан грейпфрут Малышева: грейпфрут не рекомендуется употреблять при приеме лекарств

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Грейпфрут не рекомендуется употреблять при приеме лекарств, рассказала в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач Елена Малышева. Она объяснила это тем, что цитрус блокирует в печени фермент, который обезвреживает химические элементы препаратов.

Грейпфрут не рекомендуется употреблять при приеме лекарств, он блокирует в печени фермент, обезвреживающий лекарства, интервал должен быть не менее шести часов, — пояснила она.

Также на передаче отмечалось, что грейпфрут является «истинным аллергеном». Он содержит много ацетилсалициловой кислоты, может вызвать бронхиальную астму, удушье и крапивницу, повышает фоточувствительность кожи.

В то же время цитрус рекордсмен по содержанию кремния. Его там в десять раз больше, чем в апельсине. Из-за нехватки этого элемента, отметили ведущие, нарушается плотность костной ткани и кости становятся хрупкими.

Также грейпфрут содержит антоцианы и витамин С, который обеспечивает эластичность сосудов. В одном целом плоде, уточнили специалисты, содержится полторы суточные нормы витамина С.

Ранее врачи рассказали, что обычный горох поможет избавиться организму от холестерина, токсических веществ и канцерогенов. Отмечается, что в 100 граммах этого продукта содержится суточная норма грубых волокон. Именно они не позволяют вредным веществам пробиться в кровь.