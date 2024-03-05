Назван продукт, который точно избавит организм от токсинов и канцерогенов Гандельман: горох поможет избавить от токсинов и канцерогенов в организме

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Обычный горох поможет избавиться организму от холестерина, токсических веществ и канцерогенов, заявил в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач-кардиолог Герман Гандельман. По его словам, в 100 граммах этого продукта содержится суточная норма грубых волокон. Именно они не позволяют вредным веществам пробиться в кровь.

Во время еды в организм поступает холестерин, токсические вещества, канцерогены. И все это может всосаться в кровь из кишечника. Грубые волокна окутывают их и не дают этого сделать, — объяснил врач.

Помимо этого в горохе содержится примерно три суточные нормы коллагена, добавил врач-офтальмолог Михаил Коновалов. Он отвечает за эластичность сосудистой стенки глаза. Чем лучше работают сосуды, тем это лучше для сетчатки, отметил он.

Ранее Гандельман рассказал, что цветная капуста содержит витамин К, который помогает останавливать кровотечение и заживлять раны. Однако, по его словам, этот витамин опасен тем, что повышает риски образования тромбов.

В Центре крови Подмосковья тем временем рассказали, что после зимы стоит сдать анализ на железо и гемоглобин Там подчеркнули, что в первую очередь сделать это следует тем пациентам, которые страдают от головокружений, слабости, шума в ушах, апатии и раздражительности. Также стоит провериться на витамин D — в зимний период организм получает его недостаточно из-за короткого светового дня.