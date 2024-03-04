Россиянам рассказали о скрытой опасности цветной капусты Гандельман: цветная капуста повышает риск образования тромбов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цветная капуста содержит витамин К, который помогает останавливать кровотечение и заживлять раны, сообщил в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач-кардиолог Герман Гандельман. По его словам, этот витамин опасен тем, что повышает риски образования тромбов.

Витамин К помогает останавливать кровотечение и заживлять раны, но кардиологи это не любят, потому что повышается свертываемость крови, а это риски для образования тромбов, — сказал Гандельман.

Продукты с витамином К не рекомендуется употреблять людям, принимающим антикоагулянты. По словам врача, этот витамин содержится в большем количестве в белой цветной капусте, нежели в фиолетовой.

Также участники передачи отметили и полезные свойства цветной капусты. Например, в ней содержится витамин С, причем в белой его больше в два раза, чем в фиолетовой.

Гандельман отметил, что этот витамин положительно влияет на сосуды и сохраняет их эластичность. Врач-офтальмолог Михаил Коновалов при этом обратил внимание, что он полезен и для глаз. Более того, его дефицит повышает риск катаракты.

Также цветная капуста содержит антоцианы, без которых «очень сильно страдает центральная часть сетчатки», уточнил Коновалов. В фиолетовой цветной капусте, по его словам, их больше чем в белой.

Продукт богат сульфорафаном — противораковым веществом, особенно полезным для женщин, сказали на передаче врачи. Оно «профилактирует рак груди». Этого вещества содержится примерно в одинаковых количествах как в белой цветной капусте, так и в фиолетовой. Именно оно придает ей очевидную горчинку.

Ранее Гандельман рассказал, что самой полезной едой для иммунитета являются молочно-кислые продукты, зелень и клетчатка. При этом клетчатка, по его словам, будет полезной исключительно в виде кукурузных отрубей, а зелень следует употреблять в больших количествах.