Названы анализы, которые стоит сдать после зимы Центр крови Подмосковья: после зимы нужно сдать анализ на железо

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После зимы стоит сдать анализ на железо и гемоглобин, рассказали в Центре крови Подмосковья. Там подчеркнули, что в первую очередь сделать это следует тем пациентам, которые страдают от головокружений, слабости, шума в ушах, апатии и раздражительности, пишет «Радио 1». Также стоит провериться на витамин D — в зимний период организм получает его недостаточно из-за короткого светового дня.

Мы начинаем меньше гулять, бежим из дома на работу и обратно, все это провоцирует снижение иммунитета, скопление усталости. Мы получаем меньше витаминов из продуктов, меньше солнечного витамина D, — пояснили в Центре крови.

На протяжении всей зимы многие россияне сталкиваются с капризами климата: с резкими перепадами температуры, снегопадами и сильным ветром. В связи с этим организм может страдать из-за дефицита железа, витаминов и низкого гемоглобина. В Центре крови уточнили, что при возникновении «сезонной» усталости стоит проверить эти показатели.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее рассказала, что переизбыток витамина D в организме особенно опасен для беременных и кормящих матерей, так как может привести к нарушению развития плода. По ее словам, в зимний период, когда людям не хватает естественного солнечного света, нужно поддерживать уровень этого фермента с помощью витаминов, не допуская передозировки.