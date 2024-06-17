Ученые перечислили признаки «здорового» избытка веса Diabetes: хорошие мышцы могут защитить людей с ожирением от диабета

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Лучшее качество мышц и меньшее содержание жира в печени может защитить организм от диабета второго типа даже людей с ожирением, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Diabetes. Отмечается, что ученые проанализировали ДНК людей с лишним весом и установили, что риск диабета был ниже у пациентов с более высоким содержанием подкожного жира, меньшей долей жира в печени и лучшей чувствительностью к инсулину.

Согласно итогам исследования, не любой жир одинаково влияет на здоровье. Понимание этого может поспособствовать разработке более конкретных советов по снижению риска диабета второго типа, которые заменят универсальную рекомендацию похудеть.

Наши результаты подчеркивают сложный характер взаимосвязи между ожирением и диабетом второго типа и помогают объяснить, почему люди с одинаковыми уровнями жира в организме могут иметь разный риск развития кардиометаболических заболеваний, включая диабет второго типа, — отметили ученые.

Врач-педиатр Андрей Продеус ранее рассказал, к каким последствиям приведет отказ от сахара. По его словам, спустя полгода после отказа вес снизится, а талия — уменьшится. В свою очередь кардиолог Герман Гандельман заявил, что отказ от чрезмерного употребления сахара снижает артериальное давление.