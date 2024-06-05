Солнце вызывает рак: не загорайте так ни в коем случае

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Лето — это время отпусков, отдыха и загара. Некоторые умудряются загорать не только на пляже у воды, но и в мегаполисах, однако стоит помнить, что загар может быть опасен для здоровья.

Солнечные лучи часто вызывают ожоги, аллергию, фотостарение и даже рак. Особенно опасно загорать детям, пожилым людям и людям с чувствительной кожей.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно избегать воздействия солнца в часы его активности (с 10 до 16 часов), а также пользоваться солнцезащитными средством SPF не менее 30. Эксперты советуют избегать прямых солнечных лучей, особенно в первые дни отпуска, а также носить одежду из натуральных тканей. Кроме того, необходимо пить воду и не допускать обезвоживания.

Если все же солнечного ожога не удалось избежать, нужно срочно обратиться к врачу. Такой ожог вызывает повышение температуры, головную боль, тошноту и другие неприятные симптомы.

Ранее заместитель главного врача Московского центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Новожилова рассказала, что лучше загорать понемногу, но каждый день. По ее словам, можно начинать загорать с 10–15 минут в день, увеличивая постепенно это время до 25–30 минут.