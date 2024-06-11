Россиянам рассказали, как замедлить старение за счет питания Диетолог Афинская посоветовала есть клубнику для замедления процессов старения

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Существует несколько способов замедлить процессы старения при помощи питания, одним из них является употребление клубники, рассказала в Telegram-канале диетолог Лиза Афинская. По ее словам, в ягоде содержится вещество флавонол, помогающее бороться со старением клеток.

Кроме того, продолжила Афинская, замедлить старение можно за счет сульфорафана. Данное вещество активирует путь NRF2, контролирующий противовоспалительные процессы. Чтобы повысить его содержание в организме, Афинская порекомендовала употреблять брокколи. Также одним из важнейших веществ для долголетия является уролитин А, содержащийся в гранате.

Уролитин А может продлить жизнь у животных. Недавно начали изучать эффект и на людях, — добавила диетолог.

Ранее генетики и биологи из Шотландии и Германии пришли к выводу, что употребление большого количества мяса может ускорить процесс биологического старения организма. Согласно результатам их исследования, высокий уровень железа в крови способен сокращать период молодости человека.

До этого Роспотребнадзор сообщал, что редис является полезным продуктом, поскольку в нем содержатся полезные микроэлементы и витамины. Кроме того, этот овощ способен делать сосуды менее хрупкими.