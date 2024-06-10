В Роспотребнадзоре назвали овощ, который сделает сосуды менее хрупкими Роспотребнадзор: редис способен делать сосуды менее хрупкими

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Редис полезен тем, что в нем содержатся полезные микроэлементы и витамины, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. Уточняется, что также этот овощ способен делать сосуды менее хрупкими.

По данным издания, редис содержит витамины группы В и С, а также калий и фенольные соединения, которые защищают от быстрого старения клетки. Кроме того, этот овощ может делать кровь более жидкой.

Благодаря антоцианам, которые придают редису яркий цвет, овощ способен оказывать противовоспалительный эффект. Однако, несмотря на всего его полезные свойства, редис не всем рекомендуется к употреблению. Лучше отказаться от этого овоща людям, которые страдают гастритом, панкреатитом, желчнокаменной болезнью, и тем, у кого обострение двенадцатиперстной кишки и язвенной болезни желудка.

Ранее специалисты Управления Роспотребнадзора рассказали, что в период простуд, осенью и зимой, следует включить в рацион продукты, которые укрепят здоровье. В ведомстве напомнили, что к ним относятся корнеплоды: редька, репа и редис. В Роспотребнадзоре добавили, что редис богат пищевыми волокнами, которые поддерживают работу кишечника и улучшают пищеварение. В нем есть калий, витамины группы В и С, а благодаря антиоксидантам редис защитит организм от старения.