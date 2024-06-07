Назван продукт, вызывающий преждевременное старение Ученые установили связь между потреблением мяса и преждевременным старением

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Употребление большого количества мяса может ускорить процесс биологического старения организма, сообщает журнал Nature Communications со ссылкой на исследования генетиков и биологов из Шотландии и Германии. Анализ генетических данных более миллиона человек показал, что высокий уровень железа в крови может сокращать период молодости человека.

Согласно проведенным исследованиям, любители мяса стареют быстрее, чем те, кто потребляет его в умеренных количествах или полностью исключает из своего рациона. Кроме того, регулярное употребление больших количеств мяса приводит к повышенным уровням N-оксида триметиламина, что также способствует более быстрому процессу старения организма. Специалисты рекомендуют частично заменять говядину бобами, чтобы снизить этот риск.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что людям с высоким уровнем холестерина стоит сократить употребление куриных яиц. По ее словам, хотя продукт и богат питательными веществами, но содержит лецитин, из-за которого холестерин оседает на стенках сосудов.

До этого гастроэнтеролог Рустем Садыков прежде предлагал чаще есть рыбу людям, желающим похудеть. По его словам, лосось, скумбрия и сельдь богаты питательными веществами и жирами, которые надолго насыщают и ускоряют метаболизм.